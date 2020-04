Danganronpa : Les opus 1, 2 et V3 arrivent sur mobile

Danganronpa fête ses 10 ans d’existence cette année et pour l’occasion Spike Chunsoft décide de nous annoncer quelques nouvelles choses à propos de la série, à commencer par l’annonce d’un portage mobile pour les trois premiers opus de Danganronpa !

En cours de développement

Nous aurons donc l’occasion de retrouver Danganronpa : Trigger Happy Havoc, Danganronpa : Goodbye Despair ainsi que Danganronpa V3 : Killing Harmony prochainement sur nos smartphones dans une Anniversary Editions. Ces versions mobile disposerons d’une nouvelle interface et d’une jouabilité adaptée afin d’obtenir la meilleure expérience possible. Une galerie d’événements, d’expressions & voix, et une galerie d’arts seront aussi ajoutées.

Pour l’instant, les plateformes de sortie (potentiellement IOS et Android) n’ont pas encore été dévoilées. Enfin, la localisation en dehors du Japon ainsi que la date de sortie pour ces versions n’ont pas été communiquées. Il faudra donc surveiller les prochaines annonces de la part de Spike Chunsoft pour savoir où et quand seront disponible les trois opus de Danganronpa sur mobile.