Cyberpunk 2077 : un testeur de CD Projekt Red compte déjà 175 heures de jeu sans l’avoir terminé

On le sait, Cyberpunk 2077 promet d’être très riche, avec de nombreuses heures de jeu en perspectives. Etant donné que cela a de quoi donner le tournis à des joueurs qui n’ont pas forcément des centaines d’heures à investir dans le jeu, le studio avait rassuré en indiquant que la durée de vie du titre n’excéderait pas celle de The Witcher 3, déjà très longue. Cependant, un testeur de CD Projekt Red a récemment partagé son temps de jeu sur le titre, qu’il n’a pas encore terminé, et le compteur est élevé.

Des centaines d’heures de jeu en perspective ?

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020

Łukasz Babiel a partagé une capture de sa partie sur Twitter, sur laquelle on peut voir qu’il a passé 175 heures sur le jeu, sans le finir. De quoi indiquer une durée de vie colossale, même s’il a tenu à mettre les choses aux clairs en répondant à quelques questions.

Tout d’abord, il ne tente pas de compléter le jeu à 100%, mais il progresse lentement pour voir tout ce que le jeu a à offrir. Il assure qu’il « prend son temps », et qu’il joue dans le mode de difficulté le plus élevé et de manière furtive, ce qui contribue à gonfler ce chiffre.

Rassurez-vous, le titre devrait donc être logiquement moins long à terminer, en tout cas pour l’histoire principale, puisque celle-ci sera moins longue que celle de The Witcher 3.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, puis en 2021 sur PS5 et Xbox Series.