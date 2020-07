Cyberpunk 2077 : il ne sera finalement pas possible de courir sur les murs

Plus qu’ambitieux, Cyberpunk 2077 est un titre rempli de promesses, que CD Projekt Red entend bien tenir, quitte à repousser le jeu pour le peaufiner. Après un Night City Wire riche en détails, on apprend aujourd’hui que l’une des features montrées dans certaines vidéos a été retirée.

V se calme sur le parkour

On parle ici du wallrun, autrement dit la faculté de courir brièvement sur les murs à la manière d’un Mirror’s Edge ou d’un Ghostrunner. C’est Max Pears, level designer au sein du studio, qui l’a confirmé à Game Reactor.

Lorsque la question de l’exploration verticale a été abordée, le wallrun est revenu sur le tapis. Max Pears explique alors que cette feature a été retirée pour des raisons de level design, certainement pour empêcher le joueur d’explorer des endroits qu’il ne devrait pas voir. Il rassure tout de même en expliquant que la mobilité de V reste très importante et suffisante.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, puis sur PS5, Xbox Series X et enfin Stadia à une autre date.