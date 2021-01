Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red a déployé cette nuit le patch 1.1

Alors que récemment, un des responsables de CD Projekt Red a annoncé leur feuille de route pour les mois à venir concernant Cyberpunk 2077, le studio semble avoir passé la vitesse supérieure dans la nuit du 22 au 23 janvier en déployant sur tous les supports la première mise à jour d’envergure promise en janvier dans leur mea culpa : le patch 1.1 dont le patch note peut être retrouvé sur le site officiel du jeu en français.

Dans la famille des patchs, je demande l’incomplet

C’est dans un tweet que le compte officiel du jeu s’est fendu de la disponibilité de cette mise à jour attendue comme étant l’une des deux qui pourraient redresser le jeu avant la sortie des DLCs gratuits et des mises à jour next-gen.

Autant le dire tout de suite, ne vous attendez pas à une mise à jour qui changera du tout au tout le jeu, les quelques items mis à jour visent à corriger la stabilité générale du titre, mais aussi le déroulé d’une dizaine de quêtes, tout en implémentant définitivement un système ne permettant plus au titre de corrompre une sauvegarder trop lourde à cause d’un inventaire bien rempli, comme c’était le cas avant cette mise à jour, et qui avait juste été fixé jusqu’à présent.

Patch 1.1 is out on PC, consoles and Stadia! In this update, which lays the groundwork for the upcoming patches, we focused on various stability improvements and bugfixes. List of changes: https://t.co/NlSEKjsax7 pic.twitter.com/WjLcD0SaZk — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 22, 2021

On le sait, CD Projekt Red nous a promis au moins une autre grosse mise à jour en février, reste qu’à être patient, la route est encore longue pour ramener Cyberpunk 2077 à la gloire espérée de ses développeurs. Rappelons que le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia ainsi que sur les consoles de nouvelle génération via la rétrocompatibilité. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver notre guide complet de Cyberpunk 2077 ou encore notre test détaillé.