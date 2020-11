Cyberpunk 2077 : Des copies du jeu sont dans la nature, gare aux spoilers

Repoussé alors que l’on ne s’y attendait pas, Cyberpunk 2077 arrive enfin à la fin de son développement, comme le dernier Night City Wire le confirmait. Prévu pour débarquer sur nos consoles et PC dans quelques petites semaines, le jeu de CD Projekt est malheureusement déjà dans la nature si l’on en croit certaines photos et vidéos.

Les spoilers arrivent

Sur Reddit et sur YouTube, on peut voir de nombreuses vidéos fleurir sur le jeu, qui proviennent de copies obtenues illégalement comme c’est souvent le cas pour les grosses sorties comme celle là. Et si Cyberpunk 2077 possède une histoire qui se façonne selon nos choix, les spoilers arrivent en masse sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait gâcher l’aventure de pas mal de joueurs, comme ça l’a été pour The Last of Us Part II.

On ne peut donc que vous conseiller de faire attention où vous mettez les pieds en cherchant des informations sur le net, et d’éviter les sites de type Reddit si vous ne souhaitez pas être spoilé par ceux l’ayant obtenu (trop) en avance. Au moins, avec toute cette histoire, on peut être rassuré quant à la date de sortie du titre, qui ne sera donc plus repoussée.

Cyberpunk 2077 sera officiellement disponible dès le 10 décembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series.