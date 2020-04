Crysis bientôt de retour ? Le compte officiel est relancé

Et si la franchise Crysis faisait prochainement son retour ? Il semblerait que ce soit bien le cas puisque cela fait maintenant plusieurs indices qui s’accumulent. Le dernier en date ? Il y a quelques minutes, où le compte Twitter officiel du jeu a posté un message. Oui, quatre ans après sa dernière activité.

Nouvel épisode en route ?

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

C’est sur Twitter que le compte officiel a lâché un « Receiving Data » en majuscule, soit « Réception de données ». Un message quelque peu étonnant, surtout qu’il survient longuement après le dernier tweet qui avait été publié le 13 décembre 2016. Avec une période d’inactivité aussi longue, on suppose que relancer la machine n’est pas un simple hasard.

Crytek travaillerait-il sur un nouvel épisode ? Rappelons qu’en début de mois, le studio avait modifié les avatars de ses réseaux sociaux tout en relançant le site officiel. Certes, les fans ont remarqué qu’il s’agissait d’un poisson d’avril après coup, mais cela pouvait très bien faire partie du teasing. Alors, remaster ou nouvel épisode canonique ?

S’il ne faut pas trop s’emballer, on ne peut s’empêcher d’espère un opus inédit qui pourrait arriver sur nouvelle génération, PS5 ou Xbox Series X ? Quand on se rappelle de la claque que l’on avait eu sur le plan technique en 2007, on est en droit d’espérer un peu. Rappelons que le dernier volet, Crysis 3 était sorti en 2013.