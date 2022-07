Crown Wars: The Black Prince, un RPG tactique par les créateurs du jeu Donjon de Naheulbeuk

Artefact Studio est aujourd’hui connu pour avoir réussi à adapter la célèbre aventure audio Le Donjon de Naheulbeuk en jeu vidéo, avec Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre, un RPG très orienté sur la stratégie. Le studio reste aujourd’hui dans ce même créneau en poussant le curseur un peu plus loin, avec un nouveau RPG tactique répondant au nom de Crown Wars: The Black Prince, qui a été révélé durant la dernière Nacon Connect.

Une force maléfique s’invite en pleine guerre

Ce Crown Wars: The Black Prince nous plongera donc en plein milieu de la Guerre de Cent Ans en France, où l’on sera placé à la tête d’une famille noble à la recherche de la gloire, qui va devoir lutter contre des opposants qui ont été corrompus par une force démoniaque mystérieuse.

Il faudra donc bien vous entourer, en recrutant de bons soldats, en les équipant et en les entraînant, avant de les mener à la bataille pour protéger votre château et votre population. Un château que l’on pourra d’ailleurs améliorer avec le temps, et dans lequel on devra forger des liens avec les différents personnages pour espérer conclure des alliances capable de terrasser la menace qui

Crown Wars: The Black Prince sortira dans le courant de l’année 2023, sans plus de précisions sur la date précise. Il arrivera sur PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.