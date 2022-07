Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : Pas de changements dans l’histoire, mais des nouveautés de gameplay

Voilà qui devrait rassurer celles et ceux qui n’ont pas aimé les libertés prises par Final Fantasy VII Remake. Alors que l’on pouvait tout à fait imaginer que l’arrivée de ce Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion soit une bonne excuse pour relier l’histoire de Zack à celle que l’on est en train de vivre avec le remake du JRPG, il n’en sera finalement rien, puisque Square Enix indique que le scénario de base n’a pas été changé ici.

L’histoire originale comme on la connait

L’éditeur continue de faire le point sur toutes les nouveautés que l’on peut attendre dans ce remaster de Crisis Core, mais il nous prévient aussi que l’histoire restera bien la même. Yoshinori Kitase explique chez IGN explique que ce remaster est différent du remake, et n’a donc pas besoin de raconter une nouvelle histoire :

« Avec le remake de FF VII, c’était un nouveau point de départ pour un Final Fantasy VII, et nous avons donc décidé d’étendre l’histoire. Mais avec Crisis Core Reunion, il s’agit d’un remaster et il se positionne comme une histoire qui se développe avec l’histoire originale de Final Fantasy VII. Et donc nous ne voulions pas trop nous éloigner de cela. »

La productrice Mariko Sato explique qu’il n’y a aucun plan concernant des ajouts de quêtes ou des bouts d’histoire, même si cela ne veut pas dire un ou deux teasers à la toute fin.

Un remaster qui a de l’ambition

Mais le remaster va tout de même avoir des sacrées ambitions, puisque selon Sato, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion va pouvoir tourner jusqu’à 120 fps sur PC, tout en visant les 60 fps sur les consoles de dernière génération. Malheureusement, pas un mot n’a été déclaré pour la version Switch.

Le gameplay va aussi avoir droit à quelques modifications pour le rendre plus moderne, avec des Limites qui seront enfin accessibles tout le temps, sans besoin d’attendre cette maudite roulette, tandis que les combos de Zack seront maintenant nettement plus fluides entre eux.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de cet hiver.