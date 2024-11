Crimson Desert : Prochain RDV, anecdote, DokeV…. Notre interview de Lybee Park, CEO de Pearly Abyss Europe

Probablement annoncé bien trop tôt, Crimson Desert s’est pas mal montré à nouveau ces derniers mois. En plus de lâcher de longues minutes de gameplay au public, il s’est aussi laissé approcher à l’occasion de la Gamescom (nous l’avions essayé) et plus récemment, en amont de la Paris Games Week, dans un événement dédié aux médias. En plus d’avoir pu y rejouer, nous avons eu l’occasion de poser quelques questions à Lybee Park en parallèle, CEO de Pearl Abyss Europe. Idéal pour en savoir plus sur la stratégie du groupe.

Lybee Park a débuté dans le marketing de la mode en travaillant pour des marques mondiales basées en Europe, où elle a pu acquérir une expérience dans le développement de campagnes internationales. Passionnée par l’industrie du divertissement, Lybee Park a saisi une opportunité pour rejoindre Pearl Abyss et a notamment dirigé plusieurs projets d’envergure, comme le lancement de Black Desert Online en Amérique du Nord et en Europe en 2016 avant de superviser le lancement de la version console deux ans plus tard. Après un passage dans l’équipe dédiée aux nouvelles licences (comme Crimson Desert et DokeV), elle s’est ensuite installée dans les bureaux européens aux Pays-Bas en 2021, où elle officie désormais en tant que CEO de Pearl Abyss Europe.

Présentation et évolution de Crimson Desert

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle sur Crimson Desert ?

Mon rôle dans le projet Crimson Desert consiste à coordonner nos équipes de développement et de publication pour préparer un lancement réussi sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Cela inclut tout, de la planification stratégique à une implication directe dans les campagnes de marketing et de relations publiques. Pour moi, la partie la plus passionnante de travailler sur Crimson Desert est de voir comment le jeu évolue, passant de la phase initiale à un monde richement détaillé tel que nous le voyons aujourd’hui. Depuis l’année dernière, nous organisons des sessions de démonstration, allant de petites démos privées à des présentations publiques de grande envergure comme à la Gamescom. Voir les réactions enthousiastes et positives de ceux qui ont découvert le jeu a été vraiment gratifiant. Nous faisons de notre mieux pour transmettre de manière vivante et détaillée les retours précieux des joueurs européens et des professionnels de l’industrie au studio. Ces messages encouragent non seulement les développeurs, mais les inspirent également.

Depuis son annonce initiale, Crimson Desert a pas mal évolué. De votre point de vue, comment voyez-vous le jeu aujourd’hui par rapport à sa première annonce ? Quels éléments de son évolution vous ont le plus surpris ?

Vous lisez dans mes pensées. Crimson Desert, dans sa phase initiale, était plus étroitement lié à l’univers de Black Desert, notre MMORPG phare. Cependant, il a développé sa propre identité au fur et à mesure de son développement. Crimson Desert s’est orienté vers une expérience solo avec une narration qui raconte l’histoire des Greymanes luttant pour leur mission sur le continent de Pywel. Je suis impatient de raconter tellement de choses sur le parcours de développement de Crimson Desert au cours de ces dernières années, mais comprenez que je ne peux pas encore en révéler trop. Cela peut paraître un peu abstrait, mais l’aspect le plus fascinant pour moi est que tant de créatifs talentueux du studio abordent Crimson Desert non pas comme un simple « produit de jeu agréable », mais comme une entreprise visant à créer notre propre univers organique. Je décrirais ce processus dynamique et orchestré – où des milliers de possibilités et d’idées sont constamment conçues, testées et réalisées – comme l’incarnation de la beauté.

Crimson Desert est un ambitieux projet, mais quelles sont vos ambitions à long terme pour la licence ? Aimeriez-vous développer l’univers avec des spin-offs ou d’autres projets ? Comment voyez-vous l’évolution de la marque ?

Ce serait tellement génial à réaliser. Notre ambition est d’abord de consolider la position de la licence Crimson Desert dans le genre action-aventure en monde ouvert. Nous aimerions montrer notre jeu à nos joueurs, et ce sera incroyable de voir les gens profiter de notre jeu. Cela dit, nous voyons un grand potentiel pour Crimson Desert au-delà du simple jeu vidéo. Avec les bons partenaires et au bon moment, je crois que l’univers de Crimson Desert peut s’étendre à de nombreux autres médias. Qui sait ? Les possibilités sont nombreuses de nos jours.

Au début du développement, Black Desert a souvent été mentionné. Maintenant, le jeu a développé sa propre identité, même s’il partage quelques éléments avec l’univers de Black Desert. Vous le voyez toujours comme un spin-off ou c’est désormais pour vous un standalone à part entière ?

Crimson Desert est un titre indépendant avec sa propre identité distincte, une expérience narrative et un gameplay unique. Les fans de Black Desert pourraient retrouver des visages familiers, mais j’espère que cela ne limitera pas l’imagination des joueurs à explorer de nouvelles possibilités.

Etant donné que Crimson Desert est résolument une expérience solo, avez-vous des plans pour le support après le lancement ? Contenus additionnels, mises à jour…

Notre priorité principale est actuellement de proposer une expérience complète et satisfaisante dès le lancement. Bien que les détails ne puissent pas être divulgués à ce stade, nous prévoyons un support post-lancement avec un engagement à long terme. Nous croyons en l’importance d’écouter activement notre communauté pour orienter le contenu de nos jeux, et nous explorons la possibilité d’introduire des éléments multijoueurs à l’avenir.

Réception chez le public

Nous voyons beaucoup de Crimson Desert ces derniers temps ; à la Gamescom puis aujourd’hui à la Paris Games Week et récemment avec du gameplay exclusif chez IGN. Peut-on espérer encore plus de communication dans les prochains mois ? Peut-être quelque chose de spécial à la fin d’année ?

Bien sûr ! Nous prévoyons de maintenir la dynamique avec encore plus de mises à jour et d’annonces passionnantes à venir. Nous nous engageons à garder notre communauté informée et impliquée, alors restez à l’écoute pour plus de détails.

Comment s’est passée votre approche avec le public et la presse à ces événements ?

Des événements comme la Gamescom nous ont offert des occasions uniques de recevoir directement des retours précieux de la part des joueurs et des médias. Interagir en personne avec notre communauté lors de ces événements nous aide à mieux comprendre leurs préférences et leurs commentaires. Bien entendu, notre objectif n’est pas d’intégrer directement tous les retours dans le développement du jeu tel quel. Les retours de ceux en Europe qui ont expérimenté la version démo peuvent élargir la perspective de l’équipe de développement et fournir de nouvelles inspirations sous des angles complètement différents. Nous partageons soigneusement ces diverses opinions en interne, dans une mesure raisonnable, afin de ne pas trop perturber la concentration des développeurs ni de modifier significativement la direction que nous suivons.

Avez-vous eu l’occasion de tester la démo par vous-même ? Si oui, quel a été votre moment, élément ou boss préféré ? On aimerait avoir vos impressions personnelles.

Si je devais en choisir un, ce serait le paysage vivant et l’environnement immersif que nous avons créés. La manière dont la fraîcheur de l’air est presque palpable, et comment les légers mouvements du vent semblent si authentiques – c’est ce niveau de détail qui me donne envie de passer des jours à explorer sans but précis. Il y a une séquence qui me marque vraiment : Kliff, seul dans la nature, avec des brins de roseaux flottant dans l’air. Les visuels combinés aux sons de cette scène me touchent à chaque fois. Et quand on s’envole dans les airs et qu’on prend la mesure de la distance d’affichage époustouflante, il y a quelque chose qui coupe véritablement le souffle et émeut.

Et puis, il y a le combat. Il est complexe et varié, avec une brutalité brute qui semble si réelle. Ce tout premier moment où l’ennemi vous surpasse complètement, vous réalisez – c’est du sérieux. C’est exactement ce qu’on imagine dans un affrontement : pas de chorégraphie tape-à-l’œil, juste des attaques, des saisies et des projections primales et instinctives. Et quand ces combos s’enchaînent, l’adrénaline que vous ressentez est très addictive.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la stratégie de Pearl Abyss en Europe et comment Crimson Desert s’inscrit dans cette vision ? Quel est le rôle de Pearl Abyss Europe dans tout ça ?

La stratégie de Pearl Abyss en Europe est centrée sur l’expansion de notre présence en proposant des jeux qui résonnent avec les goûts variés des joueurs européens, et Crimson Desert joue un rôle clé dans cette vision. L’Europe est un marché essentiel pour nous, non seulement en raison de sa grande base de joueurs, mais aussi de l’engagement profond de sa communauté de joueurs. Nous voyons Crimson Desert comme un jeu capable de captiver l’imagination des joueurs européens grâce à son mélange de combats dynamiques, son design de monde ouvert immersif et sa narration diversifiée.

Pearl Abyss Europe joue un rôle crucial pour assurer le succès de Crimson Desert dans la région. Notre équipe ici est responsable de l’adaptation du marketing, des communications et de l’engagement communautaire du jeu afin de refléter les préférences uniques des joueurs européens. Nous nous concentrons sur des stratégies localisées, en offrant un support linguistique et en établissant des relations solides avec les créateurs de contenu et les médias régionaux. Au-delà du lancement, Pearl Abyss Europe sera essentiel pour maintenir un support continu et favoriser une communauté dynamique autour du jeu, en assurant son succès à long terme en écoutant les retours des joueurs et en adaptant l’expérience de jeu en conséquence.

À long terme, Crimson Desert est un élément crucial de notre stratégie pour diversifier notre portefeuille en Europe et établir Pearl Abyss comme un acteur majeur dans plusieurs genres.

Quel avenir maintenant ? Et DokeV ?

Pearl Abyss a d’autres projets passionnants en cours de développement, comme DokeV et Plan 8. Comment ces projets s’intègrent-ils dans votre stratégie de marque globale ? Quelles leçons du développement de Crimson Desert appliquez-vous à ces autres jeux ?

Chez Pearl Abyss, notre stratégie de marque repose sur la proposition d’expériences de jeu diversifiées et de haute qualité, qui s’adressent à un large éventail de joueurs. Avec des projets comme DokeV et PLAN 8, nous élargissons notre portefeuille au-delà de l’espace MMORPG de Black Desert et de l’action-aventure de Crimson Desert, en explorant de nouveaux genres capables d’attirer différents types de joueurs. Une fois que le développement de Crimson Desert arrivera à son terme, nous pourrons allouer des ressources supplémentaires au développement de DokeV.

Le développement de notre moteur propriétaire « BlackSpace » a été un élément crucial de cette démarche, car il permet une adaptation fluide et une efficacité accrue sur différents projets. Grâce au partage des connaissances entre les équipes et au croisement de talents, nous améliorons la productivité et la créativité sur l’ensemble de nos titres.

Quelle est la suite pour Crimson Desert et Pearl Abyss dans leur ensemble ? Les fans doivent-ils s’attendre à des annonces de la part du studio dans un avenir proche ?

En regardant vers l’avenir, Crimson Desert et Pearl Abyss sont prêts pour des développements passionnants. Pour Crimson Desert, nous nous concentrons sur le perfectionnement de l’expérience de jeu et sur la création d’un monde immersif qui résonne vraiment avec les joueurs. Nous prévoyons de partager prochainement plus d’informations sur les mécaniques de jeu, les éléments de l’histoire, et ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre en termes de contenu et de mises à jour. Notre engagement est de livrer un jeu d’action-aventure en monde ouvert que de nombreux joueurs apprécieront.

En ce qui concerne Pearl Abyss dans son ensemble, nous explorons continuellement de nouvelles directions et opportunités de croissance. Les fans peuvent certainement s’attendre à des annonces passionnantes dans le futur concernant nos titres à venir comme DokeV et PLAN 8, ainsi que des mises à jour pour Black Desert Online. Nous envisageons également de renforcer nos initiatives d’engagement communautaire, comme lors de notre récent événement Heidel Ball, où nous avons célébré le dixième anniversaire de Black Desert au château de Beynac en France. Nous croyons que notre engagement envers l’innovation et la qualité continuera de propulser nos futurs projets, et nous sommes impatients de partager ces développements avec notre communauté.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour, car nous avons beaucoup de choses en réserve pour nos communautés.

Donc on imagine qu’on doit attendre la sortie de Crimson Desert avant de revoir DokeV ?

Oui, notre priorité actuelle est de réussir le lancement de Crimson Desert. Cependant, notre équipe travaille également sur DokeV, et nous avons hâte de partager plus de nouvelles à ce sujet dans le futur.

L’anecdote de la fin

Chez ActuGaming, on adore terminer nos interviews sur quelque chose de plus léger : avez-vous une anecdote, une histoire inattendue ou simplement quelque chose qui vous a marqué sur Crimson Desert ou votre expérience à Pearl Abyss ?

Un moment mémorable qui me vient à l’esprit remonte à mes débuts chez Pearl Abyss, lorsque je m’adaptais encore à la culture de l’entreprise. En tant que nouvel arrivant dans l’industrie du jeu vidéo, je me suis retrouvée entourée d’une équipe de développeurs qui abordaient tout avec un esprit très logique et rationnel. La communication était ouverte, mais n’était pas vraiment empreinte de chaleur et de sentimentalisme. J’ai dû m’adapter à ce que j’appelais en plaisantant le « langage des développeurs ». Lors de l’une de mes premières missions, j’ai participé à un événement en jeu pour Black Desert qui nécessitait un épisode de neige dans le monde virtuel. Je m’attendais à ce que l’équipe crée simplement une « commande de chute de neige ». Au lieu de cela, les développeurs ont pris une approche différente. Ils ont déclenché un système qui abaissait la température du monde du jeu en dessous du point de congélation tout en faisant tomber la pluie, ce qui faisait que la pluie se transformait en neige. C’était un petit détail inattendu, qui restait fidèle à l’idée de capturer la beauté et le réalisme de la nature. J’ai trouvé cela tellement touchant qu’ils aient conservé cette petite magie de Mère Nature, plutôt que de prendre la voie la plus directe.

Cela m’a rappelé une conversation célèbre dans un manga. Quand on demande à quelqu’un, « Que devient la neige quand elle fond ? », on s’attend à ce qu’il réponde : « Elle se transforme en eau ». Mais la personne répond : « Quand la neige fond, elle devient le printemps« , ce qui traduit cette touche poétique que nous avions dans un monde construit sur des systèmes logiques. Cet épisode enneigé a été un moment qui m’a montré comment Pearl Abyss mêle créativité et réalisme, même dans les plus petits détails.

On remercie grandement Lybee Park pour son temps et Pearl Abyss pour l’opportunité. Rappelons que Crimson Desert est attendu sur PC et consoles sans plus de précisions pour l’instant. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des nouveautés sur le jeu et le reste du catalogue du studio.