Corpse Party (2021) : La version améliorée arrive en Europe le 20 octobre

Sorti en 2016 dans nos contrées sur 3DS, Corpse Party est un jeu d’horreur en vue de dessus développé par le talentueux studio japonais Mages (anciennement 5pb.). Son style rétro 16-bits ne lui empêchait pas de transmettre de nombreux frissons et l’aventure avait été très appréciée à l’époque. En début d’année 2021, XSEED Games a ressorti le jeu sur consoles de salon au Japon sous le nom de Corpse Party Blood covered: …Repeated Fear et voici que cette version améliorée débarque en Europe.

Un portage amélioré pour ce mois-ci

Excellente nouvelle pour les amateurs d’expériences horrifiques puisque le titre sera disponible le 20 octobre sur notre territoire. Parfait pour Halloween. Enfin, bonne nouvelle, rappelons tout de même que le jeu ne sera traduit qu’en anglais, coréen et japonais, ce qui pourrait freiner les anglophobes et casser un peu l’immersion pour certains.

Quoiqu’il en soit, cette version améliorée s’intitule tout simplement Corpse Party (2021) en Europe et sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 19.99€. Sur PC, il sera lancé sur Steam et GOG. A noter que le titre sera commercialisé avec plusieurs offres et autres réductions, notamment pour celles et ceux qui possèdent la version d’origine.

Corpse Party vous fait incarner un groupe d’amis qui sont tous liés par un étrange charme suite à un rituel d’amitié qui a mal tourné. Ce portage propose des graphismes adaptés pour les consoles mais ajoute également du contenu avec 21 chapitres supplémentaires dont cinq pour l’histoire principale et deux qui vont explorer la relation entre Ayumi et Yoshiki. De nouvelles fins font logiquement leur apparition et on peut noter l’arrivée de deux personnages supplémentaires, Miku Shirayume et Ryoka Iwami, qui sont intégralement doublés, respectivement par Satomi Akesaka et Mika Okamoto.