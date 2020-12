Control : les versions PS5 et Xbox Series arriveront le 2 février 2021

Alors que les versions next-gen de Control devaient arriver plus ou moins en même temps que l’Ultimate Edition du jeu, elles avaient été repoussées afin de peaufiner l’expérience. On a maintenant une date plus précise à laquelle on peut attendre cette version optimisée du jeu.

Control Ultimate Edition comes to PS5 and Xbox Series X|S with a 60fps Performance Mode and 30fps Graphics Mode (with ray-tracing)

While we work on the full trailer, enjoy a sneak peek of both modes, recorded on PS5.

Digital launch: Feb 2, 2021

Retail launch: March 2, 2021 pic.twitter.com/5CZOczBHky

— Control 🔦🔻 (@ControlRemedy) December 18, 2020