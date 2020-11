Comptabilisant désormais près de 112 millions de joueurs actifs mensuels, Minecraft demeure une icône dans l’univers des jeux vidéo. Il exerce son attrait de par l’infinité de possibilités qu’il offre aux joueurs pour créer un monde virtuel, où ceux-ci peuvent laisser libre cours à leur imagination. Parmi les joueurs de Minecraft, certains optent pour des serveurs publics et d’autres préfèrent les serveurs privés. Mais comment héberger son propre serveur Minecraft pour jouer avec ses amis ? Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser sur les bonnes raisons d’héberger un serveur Minecraft sur VPS et sur ce qu’il faut faire pour y parvenir.

Pourquoi hoster un serveur Minecraft sur VPS ?

Devenu l’un des hébergements de serveurs les plus populaires, le VPS est une technique qui consiste à partitionner un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels indépendants et isolés les uns des autres. Plus concrètement, il constitue un excellent compromis entre le serveur dédié et un serveur mutualisé. Opter pour l’hébergement d’un serveur Minecraft en utilisant un VPS, c’est vous affranchir des limites d’un hébergement sur une machine physique ou personnelle (votre ordinateur par exemple) : plus besoin de laisser l’ordinateur allumé, d’ouvrir vos ports pour rendre accessible votre serveur local, d’installer « Hamachi », ou encore de donner votre IP aux joueurs.

Bien qu’ayant certaines limitations, un VPS se veut aussi très flexible et peut évoluer en fonction de vos besoins. Vous avez la possibilité de faire évoluer votre offre d’hébergement au rythme de vos envies et bien sûr de créer et lancer en toute simplicité plusieurs serveurs Minecraft. Il faut aussi dire qu’un serveur virtualisé garantit une prise en main facile, pendant que l’hébergeur se charge de toutes les actions de maintenance. Et puis, avec un VPS, vous disposez d’un contrôle total sur le serveur.

Comment héberger un serveur Minecraft sur VPS ?

Notons que la gestion d’un VPS n’est en aucun cas facile pour un amateur en informatique, du fait qu’elle exige un panel de connaissances en Linux. L’hébergement d’un serveur Minecraft sur VPS en passe forcément par là. Ici, nous allons nous baser sur l’installation d’un VPS pour Minecraft sous Debian 7.

Dans un premier temps, il faut télécharger JAVA, sans quoi votre console serveur ne pourra pas s’ouvrir. Vous aurez ensuite à vous connecter à votre VPS via SSH. Cela se fera bien sûr par le biais d’un logiciel PuTTY, puis uploadez les paquets par défaut afin de vous assurer d’installer les programmes les plus récents.

Quand le système est bien à jour, avec tous les programmes installés, vous pourrez procéder à la création d’un utilisateur qui exécutera votre serveur. Ensuite, connectez-vous à votre compte root en précisant les identifiants de l’utilisateur préalablement créé et remplacez « root » par « Minecraft ». Puisque vous venez de créer un nouvel utilisateur, un nouveau dossier portant le nom « Minecraft » va apparaître votre dossier « Home ». Ouvrez-le et téléchargez-y la version du serveur que vous désirez installer. Ensuite, la création d’un script de démarrage pour le serveur sera requise : rendez-le exécutable et ajoutez-le au démarrage de votre serveur.

Soulignons que toutes ces opérations sont loin d’être une partie de plaisir. Donc, à moins d’être un administrateur serveur chevronné, faites appel à un professionnel.