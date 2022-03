Une fois avoir vaincu le boss de la Liurnia, le parcours standard d’Elden Ring vous enjoindra de vous aventurer plus loin vers le nord. Petit problème toutefois, le Grand ascenseur de Dectus censé vous amener à la zone suivante refuse de fonctionner.

Il existe un autre chemin un peu plus long et détourné qui vous permet de continuer l’aventure, mais nous allons nous attarder ici sur la route plus classique et clinquante. Ce guide vous indiquera le cheminement à suivre pour récupérer les deux parties du médaillon de Dectus afin d’emprunter l’ascenseur qui y est associé.

Où trouver les deux parties du médaillon de Dectus ?

Partie gauche du médaillon

Pour trouver la partie gauche du médaillon de Dectus, il vous faudra vous aventurer dans la partie sud-est de la Nécrolimbe, plus précisément au Fort Haight. Une fois arrivé sur les lieux, empruntez les escaliers sur votre gauche et engouffrez-vous sur les remparts dès que possible.

Sur votre droite vous trouverez une tour à l’intérieur de laquelle il est possible d’escalader une échelle pour grimper au sommet du bâtiment. Arrivé tout en haut, vous trouverez un coffre à l’intérieur duquel il est possible de récupérer le Médaillon de Dectus (gauche). La première partie du médaillon est donc acquise !

Partie droite du médaillon

Pour la seconde moitié, il vous faudra vous aventurer dans une région un peu plus haut niveau. En effet, la partie droite se trouve en Caelid, la région à l’Est de la Nécrolimbe. Fraîchement débarqué dans cette région, il vous faudra cette fois-ci vous rendre au Fort Faroth.

Le cheminement est identique puisqu’il faudra monter au sommet de la tour pour trouver un coffre contenant le Médaillon de Dectus (droite). Le médaillon est ainsi complété.

Activer l’ascenseur de Dectus

Après avoir récupéré ces deux médaillons, il ne vous reste plus qu’à vous rendre à l’ascenseur de Dectus. Ce dernier se situe à l’extrême Nord de la Liurnia, après avoir triomphé de l’Académie de Raya Lucaria. À l’intérieur du bâtiment, progressez jusqu’à un piédestal pour déclencher une interaction avec le médaillon qu’il vous faudra valider. Vous arriverez alors dans la région suivante du jeu. Félicitations !

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.