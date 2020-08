Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues annoncé sur PS4, One et Switch

Sorti en 1984, The Karate Kid a marqué toute une génération, qui découvrait par la même les films d’arts martiaux sous un nouveau jour. Le film a si bien marché qu’il eu droit à trois suites, puis à un reboot en 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith. Aujourd’hui encore, la licence est loin d’être éteinte, puisque Netflix prévoit une troisième saison de sa série Cobra Kai, implantée dans le même univers.

Un jeu adapté de la série

Décidément on parle beaucoup de Netflix ces derniers temps dans nos colonnes, entre le making of de The Witcher et la sortie du premier trailer de Dragon’s Dogma. Cependant, ce coup-ci nous allons parler d’un programme qui n’a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo, du moins en premier lieu, et il s’agit de Cobra Kai. Une série se déroulant 34 ans après les événements des premiers films The Karate Kid, reprenant les deux protagonistes, et initialement parue sur YouTube. Le fait est que, depuis, Netflix planche sur une saison 3.

Et c’est justement parce qu’il y a de gros moyens en jeu que le studio GameMill s’attelle à la réalisation d’une adaptation vidéoludique, tout juste annoncée et nommée Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues. Il s’agira d’un Beat’em All qui devrait prendre place au cœur des événements de la série. On sait encore peu de choses à son sujet, si ce n’est que William Zabka et Ralph Macchio ont répondu présent au doublage et que le titre devrait proposer une trentaine de missions ainsi qu’un système de compétences.

Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues est attendu pour le 27 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Quant à la série, ses deux premières saisons seront disponibles dès le 28 août sur Netflix, et la troisième devrait arriver dans le courant 2021.