Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues est une adaptation en jeu vidéo de la série américaine Cobra Kai. Il s'agit d'un beat them all où l'on y retrouver les personnages et univers de cette série web et l'on pourra choisir son camp et incarner l'un des huit personnages jouables. Chaque protagoniste dispose de ses propres techniques.