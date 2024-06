Cloudy Valley : Premières impressions sur ce jeu cosy aperçu lors de l’AG French Direct

À première vue très inspiré par ce que proposait, il y a cinq ans, l’extraordinaire A Short Hike, qui s’était déjà vu singer par le très sympathique Heaven Park en 2021, Cloudy Valley va néanmoins plus loin que cela. Déjà en termes d’ambition, puisque le jeu de Surau Games (alias Sulien Vigneron) propose une caméra assez libre, et un environnement qui s’annonce plutôt grand. Après un premier jeu nommé Furniture : Build & Repair, disponible sur Steam depuis janvier et se revendiquant déjà de la sphère Wholesome, voici que le développeur français voit les choses en grand pour son prochain projet qui nous a semblé plutôt prometteur.

Note : Nous avons joué environ 30 minutes à une démo envoyée par le développeur, nous ayant prévenu qu’il s’agissait d’un travail plus proche de l’ébauche que du produit fini.

À la recherche d’un trèfle doré

Dans ce jeu français, que vous avez pu découvrir à l’AG French Direct, vous incarnez Pix, une jeune créature anthropomorphe, partie en vacances sur l’archipel de Cloudy Valley. Un endroit paradisiaque, composé de petites îles au relief escarpé, sur lesquelles la vie semble particulièrement paisible. Sensation que les quelques notes de l’unique musique que nous avons pu découvrir lors de cette première prise en main ont accentué. Musique conçue par Gregor Hadjiganev, lui aussi français, à l’œuvre par ailleurs sur un autre jeu assez énigmatique, j’ai nommé Red Sails.

Dans Cloudy Valley, pas d’adversaire à proprement parler, et un enjeu simple. Votre papa vous ayant demandé de lui ramener un trèfle doré, il va vous falloir trouver où se cache cette plante convoitée, ou à défaut la faire pousser par vous-mêmes. L’ennui, c’est qu’elle ne pousserait qu’en haut du plus éminent des monts que compte la région, dont le sommet n’est accessible qu’à la force des bras. Un challenge qui ne semble pas faire peur à notre jeune héroïne, qui se fait offrir une graine et un arrosoir afin de mener à bien sa petite mission.

Premier constat : Cloudy Valley accroche facilement l’œil. Très coloré, le jeu de Sulien Vigneron, unique développeur sur le projet, se dote d’une direction artistique douce et pastelle, lui conférant instantanément une identité propre. Le premier environnement que nous avons pu visiter était très joli. Bonne nouvelle, d’ailleurs, le jeu tourne sous Unity, et n’est pas vorace. Et si les plus tatillons signaleront une distance d’affichage modeste, à première vue, cela ne nous a, à aucun moment, semblé problématique dans l’appréciation de son univers enchanteur.

Prévu exclusivement sur PC via Steam, le titre peut se jouer au clavier, mais indique dès les premiers instants aux joueurs que la manette est à préférer. Nous avons donc choisi de jouer au pad Xbox, ce qui nous a permis d’explorer à notre aise le premier environnement que compte le jeu. Visiblement, Cloudy Valley comportera plusieurs zones, dont celle que nous avons visitée qui était séparée par une voie ferrée. La courte démonstration que nous avons pu essayer s’achevait d’ailleurs au moment de monter dans le train.

Avant cela il nous a fallu mettre la main sur dix jetons, cachés dans différents coffres à travers la zone (coffres ressemblant beaucoup à des glacières d’ailleurs). Ce qui nous a permis de nous familiariser avec les habitants du coin, mais aussi avec les quelques autres enfants ayant embarqué pour les vacances sur l’archipel, en notre compagnie. Un casting varié pour des dialogues simples mais souvent rigolos, comme face à cet homme, nageant en costume entre deux îlots. Étrange personnage, qui n’est pas le seul à avoir retenu notre attention.

Puisque nous avons essayé une version très loin du produit fini, quelques détails étaient encore à corriger. Niveau caméra tout d’abord, on sent que tout n’est pas encore calibré. Nous avons malgré tout pu prendre quelques clichés sympathiques en orientant notre angle de vue. Mais c’est surtout au niveau des objets à ramasser que nous avons eu un problème, puisque nous avions du mal à nous positionner pour que la touche d’action apparaisse. Des petits problèmes qui auront, a priori, disparu entièrement à la sortie du jeu.

Et du reste, nous avons passé un agréable moment, et sommes d’autant plus curieux au sujet de la suite des aventures de Pix. L’ambiance relaxante de Cloudy Valley nous a rapidement happés, ce qu’il doit en partie à sa musique très agréable et à ses dialogues façon yaourt, comme chez un Animal Crossing. Tout semble réuni pour que l’aventure soit douce et sympathique, et nous avons hâte de découvrir le reste des zones que comportera le titre, ou encore de pouvoir nous essayer à l’escalade et aux autres activités proposées.

Pour rappel, Cloudy Valley sortira en janvier 2025, et sera disponible exclusivement sur PC via la plateforme Steam.