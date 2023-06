Classic Sport Driving : Le jeu de course rétro (et français) est maintenant disponible

Les années 90 sont de retour

Si vous nous suivez depuis un petit moment, le nom de Classic Sport Driving vous dit forcément quelque chose. Dévoilé en exclusivité à deux reprises dans nos AG French Direct, il avait par ailleurs annoncé sa date de sortie lors de notre dernière conférence. Date qui, surprise, est fixée à aujourd’hui, ce 12 juin. Vous l’avez compris, le titre est disponible dès maintenant, avec un prix affiché à 14,99€, réduit à 13,49€ pendant sa période de lancement.

Inspiré par des grands noms de l’arcade des années 90, tels que Lotus Turbo Challenge, Jaguar XJ220, Lamborghini American Challenge ou encore Out Run, Classic Sport Driving est un jeu de course qui ne cache pas son côté rétro. Jouable aussi bien en solo au travers d’une campagne qu’en multijoueur avec un système de classements et de courses du jour, le titre propose des circuit crée de façon procédurale.

Le générateur de circuits permet de varier vos sessions avec une infinité de tracés à découvrir à la longueur variable, à travers sept différents environnements pourtant façonnés à la main, des conditions climatiques changeantes et deux difficultés (Arcade et Pro). Si le défi vous tente, le studio indépendant vous met au défi de réaliser le meilleur score possible.