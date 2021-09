Cérébrale Académie : Bataille de méninges arrivera le 3 décembre sur Switch

Nintendo n’a pas vraiment besoin d’annoncer de nouveaux Nintendo Direct pour présenter ses futurs jeux, notamment lorsqu’il s’agit des titres qui visent toute la famille. On pense par exemple au dernier Dr Kawashima, et c’est au tour de Cérébral Académie de faire son retour avec Cérébrale Académie : Bataille de méninges.

My Big Brain Academia

Qui a le cerveau le plus vigoureux de la famille ? Faites chauffer votre matière grise et découvrez-le dans Cérébrale Académie : bataille de méninges, le 03/12 sur Nintendo Switch ! pic.twitter.com/5IXnMuMzfU — Nintendo France (@NintendoFrance) September 2, 2021

Après son épisode sur DS et sur Wii, la licence revient sur Switch avec de nouveaux défis à accomplir en famille afin de voir qui a le plus gros cerveau, directement via l’écran tactile ou avec les Joy-Con.

Il sera aussi possible d’y jouer seul pour accomplir des casse-têtes et des énigmes de rapidité, afin de faire les plus gros scores possibles. Si vous n’avez pas le temps ou la possibilité d’affronter des amis ou votre famille, vous pourrez affronter les fantômes de ces derniers pour dépasser leur score. Il sera aussi possible d’affronter les joueuses et joueurs du monde entier.

Cérébrale Académie : Bataille de méninges sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 3 décembre prochain.