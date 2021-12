Test Cérébrale Académie : Bataille de méninges – Un jeu familial un brain léger

Depuis la Wii, Nintendo propose de nombreux jeux grand public pour toute la famille. Certains ont même la vertu d’entretenir votre corps, que ce soit votre physique avec des jeux comme Ring Fit, ou bien votre esprit dans la lignée des titres à la Kawashima. Dans cette dernière catégorie, nous avons Cérébrale Académie : Bataille de méninges. Le titre nous propose de muscler notre cerveau en nous mesurant à ceux des autres.

Conditions de test : Nous avons joué à toutes les épreuves que peut proposer le jeu. Nous avons également testé le multijoueur en local et en ligne.

Krang simulator

Cela faisait un moment que nous n’avions pas vu la licence sur une console Nintendo. Après s’être fait connaitre sur DS avant de passer sur Wii, elle revient sur Switch pour muscler nos cerveaux avec une grosse dimension multijoueur. Cérébrale Académie : Bataille de méninges propose tout un tas de mini-jeux divisés en plusieurs catégories afin d’améliorer nos méninges. Comme vous l’aurez surement compris, le jeu se destine à un public très large, que ce soit en matière de types de joueurs mais aussi d’âge. Néanmoins, cette accessibilité ne le dédouane pas d’une trop grande simplicité et d’un manque de contenu flagrant.

Bien que l’on puisse le voir comme un jeu destiné à une utilisation quotidienne afin de maintenir notre cerveau en forme, toute son expérience se base avant tout sur le jeu à plusieurs. Nous sommes devant un WarioWare: Get It Together! en pire, avec un solo expéditif qui nous pousse à joueur en ligne ou avec d’autres personnes. C’est dommage car on aurait pu retrouver le côté pédagogique comme on peut le voir sur les Dr. Kawashima par exemple. Si vous vous attendez à une sorte de vulgarisation sur le développement des capacités de votre cerveau, ce n’est pas vers Cérébrale Académie : Bataille de méninges qu’il faut se tourner.

Car c’est ce que l’on a d’abord cru lorsque l’on nous demande d’abord des informations sur notre âge, notre situation professionnelle (étudiant, employé, manager…), notre devise et une salutation. Tout cela n’est finalement que la configuration de votre profil pour le multijoueur en ligne. On atterri ensuite dans le menu principal qui regroupe 3 catégories : Entrainement, Bataille fantôme et Examen.

Un bon jeu de brain ?

Il n’y a pas à sourciller, le contenu est objectivement très pauvre avec seulement 20 mini-jeux pour 5 catégories différentes : Identification, Mémoire, Analyse, Maths et Perception. Certains sont d’ailleurs des recyclages des précédents opus. On en fait vite le tour, et il s’agira surtout de s’entrainer afin de passer l’examen qui pioche une épreuve par catégorie afin de déterminer un score cérébral et un niveau cérébral. Des notions un peu vagues, puisqu’on nous dit que 1 500 correspond à un cerveau non entrainé sachant qu’un très bon cerveau tourne aux alentours des 3 300, mais nous n’aurons malheureusement pas plus de détails.

A l’issue de cette épreuve, la mascotte du titre vous indiquera vos points forts et points faibles tout en donnant votre type cérébral (Mémoire/identification chez nous) tout en vous encourageant à répondre plus vite et à nous entrainer. Encore une fois, c’est vraiment dommage de ne pas y trouver un aspect pédagogique avec des anecdotes ou des conseils pour nous améliorer. On aurait également apprécié un système qui nous encourage à l’entrainement journalier. Il faudra se contenter d’enchainer les entrainements afin d’obtenir toutes les médailles d’or et débloquer le menu caché à destination des cerveaux les plus entrainés.

Les mini-jeux ont au moins le mérite d’être simples, courts et engageants avec une difficulté progressive au fur et à mesure de nos réussites. Par exemple, si l’on prend le mémo-rebours où l’on doit retenir des combinaisons de chiffres pour les retaper ensuite, ces dernières deviennent de plus en plus longues au fil de la partie. En revanche, en cas d’erreur, on redescend d’un cran. Vous pouvez également affronter d’autres joueurs en solo avec le multijoueur en ligne, ou plutôt leurs fantômes. Concrètement, il s’agit d’un concours de vitesse pour atteindre les 100 points avant votre adversaire. Il aurait été plus appréciable de mettre une option pour pouvoir affronter d’autres personnes directement.

Principalement pour les enfants

Malgré les apparences, Cérébrale Académie : Bataille de méninges se destine principalement aux enfants. D’abord avec sa structure minimaliste (pas de surcharge à l’écran) et le côté mignon avec des animaux dans les mini-jeux, ou encore avec notre avatar. D’ailleurs, vous pourrez débloquer un grand nombre de cosmétiques pour le personnaliser en gagnant des pièces après chaque mini-jeux. Au bout de 10 pièces, un cadeau vous est offert débloquant ainsi un nouvel élément de customisation.

Grâce à l’aspect multijoueur, les parents peuvent aisément participer au renforcement des neurones de leurs chérubins. Le soft a d’ailleurs prévu un mode « Aide Enfantine » dans les options qui empêche les exercices d’atteindre des difficultés trop élevées. Cependant, en multijoueur, de même qu’en solo aux Joy-Con ou à la manette, on lui reproche une maniabilité imparfaite. Les exercices nous demandent d’agir de plus en plus vite, ainsi le fait de sélectionner les éléments de cette façon n’est pas très intuitif.

Sans doute prisonnier de son passé sur DS, les mini-jeux sont bien plus confortables avec l’écran tactile de la console. Ce n’est pas la catastrophe au stick ou la croix directionnelle, mais évidemment à 3 ou à 4, cela rend la prise en main moins fluide. Le « taupe chrono » est un bon exemple puisque l’on doit taper le bon objet avec un timing qui se resserre de plus en plus. On privilégiera ainsi le duo via l’écran tactile qui est très bien pensé.

Malgré toutes les critiques que l’on peut lui faire, il faut préciser que Cérébrale Académie : Bataille de méninges est vendu à moins de 30 €, ce qui rattrape un peu les faiblesses au niveau du manque de contenu.