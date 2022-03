Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres chevalier banni Oleg. Ces dernières se trouvent dans le Cimetière abandonné, la zone du tout début du jeu, après un affrontement contre un boss.

Où trouver les Cendres chevalier banni Oleg ?

Emplacement : Cimetière abandonnée

De retour au cimetière abandonné, il vous faudra activer la gargouille juste à côté du site de grâce via une Clé-lame de pierre afin d’abaisser le mur brumeux. Descendez l’échelle et courez sur le sol empoisonné pour rejoindre une surface rocailleuse au plus vite et ne pas être empoisonné.

Vous verrez alors une machine faisant l’aller-retour d’un chemin et qui n’hésitera pas à vous broyer si vous avez eu le malheur de ne pas vous abriter dans les espaces étroits se situant de par et d’autre de la descente. Calez vos rythmes sur les passages de la machine tueuse pour ne pas vous faire tuer. Une astuce qui vous simplifiera la vie est d’atteindre le dernier abri de droite de la première descente, puis d’attendre que la machine fasse sa remontée pour vous laisser tomber sur le chemin un peu plus bas et finir par sprinter pendant tout le trajet, en choisissant toujours la route qui descend..

Vous devriez normalement prendre de vitesse la machine et arriver sans aucun soucis. Une fois le niveau le plus inférieur atteint, vous trouverez un petit couloir sur votre droite amenant à une salle de boss. Déclenchez l’affrontement avec l’Esprit d’arbre ulcéreux. La taille de l’ennemi et l’espace limité de l’arène rend l’affrontement un peu compliquée mais, arrivé au bout de celui-ci, vous obtiendrez une double récompense avec une Graine dorée et les cendres du Chevalier banni Oleg.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.