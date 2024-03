Capcom tiendra deux émissions spéciales le 7 et le 11 mars sur Dragon’s Dogma 2, Street Fighter 6 et d’autres jeux

Il va sans dire que Capcom marche sur l’eau en ce moment, étant donné que la plupart de ses titres rencontrent le succès. Et le catalogue de l’éditeur japonais va prochainement s’enrichir d’un Dragon’s Dogma 2, l’un des titres les plus attendus de ce début d’année. Pour bien marquer le coup, Capcom prévoit de présenter le jeu une dernière fois à l’occasion de deux Capcom Highlights, qui vont aussi s’intéresser à d’autres jeux à venir et ceux déjà sortis chez l’éditeur.