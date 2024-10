Call of Duty: Black Ops 6 est maintenant disponible, voici où le trouver au meilleur prix

Où acheter Call of Duty: Black Ops 6 au prix le plus bas ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Call of Duty: Black Ops 6 est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Et oui, on vous devance ici puisque l’on vous voit prendre vos claviers au loin, la solution la moins chère (si vous jouez sur PC ou Xbox) pour profiter de Call of Duty: Black Ops 6 est de payer un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, puisque le jeu est disponible sur le service dès aujourd’hui. Cependant, pour celles et ceux qui veulent un moyen plus long terme de jouer au jeu tout en le possédant dans sa version physique, c’est Leclerc qui propose la meilleure offre de lancement ici, avec un prix aux alentours de 59 €.

Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.