Call of Duty: Black Ops 6 révèle ses dates de bêta et nous donne rendez-vous à la fin de l’été

Maintenant que Call of Duty est sous le giron de Microsoft, les bêtas du jeu n’auront plus d’exclusivités temporaires. C’est ce que Phil Spencer avançait comme argument pour faire valider le rachat d’Activision, afin de prouver que la licence continuerait d’être proposée à la communauté PlayStation sans bousculer ses habitudes et sans favoriser la Xbox Series. Activision peut désormais annoncer les dates des bêtas de Call of Duty: Black Ops 6, qui sont donc logiquement plus compréhensibles que les épisodes des précédentes années étant donné que toutes les plateformes sont mises sur un pied d’égalité.