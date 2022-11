Burnout : Criterion aimerait que la licence revienne, mais n’a aucun plan à ce sujet

Désormais occupé à travailler sur la licence Need for Speed, Criterion a longtemps été connu comme étant le studio derrière la série Burnout, qui manque aujourd’hui à beaucoup de fans. Etant donné qu’Electronic Arts souhaite avant tout mettre en avant Need for Speed avec des opus qui sortent à un rythme régulier, un retour de Burnout ne semble pas être dans l’ordre naturel des choses pour l’éditeur, mais le studio n’oublie pas pour autant cette licence qui fait toujours partie de son ADN.

L’envie est là, mais rien n’est prévu

Need for Speed Unbound sort maintenant dans quelques jours et Criterion doit maintenant assurer la promotion de son jeu, notamment via des interviews. On retiendra surtout celle d’Eurogamer, où le directeur créatif de cet épisode, Kieran Crimmins, est revenu sur le cas de Burnout. Lorsqu’il lui est demandé si un retour de la série est encore possible, il répond :

« Ouais, absolument. Je l’espère. Ce n’est pas quelque chose que nous envisageons de faire maintenant. […] Nous aimons ces deux licences, et Burnout a une approche unique du jeu de courses qui, je pense, serait absolument phénoménale de nos jours. Donc je suppose que ce que je veux dire, c’est que j’aimerais le faire. Et j’espère que si tout se passe bien avec nos jeux en cours, et que nous pouvons agrandir l’équipe, alors peut-être que nous pourrons aussi faire un nouveau jeu. Ce n’est pas dans nos plans futurs ou immédiats, mais ce serait vraiment amusant. »

Tout dépendra évidemment des directives d’Electronic Arts, mais le studio est ouvert à l’idée d’un nouveau jeu Burnout. C’est déjà ça de pris.