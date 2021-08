Buissons, le jeu de cache-cache loufoque, débarque sur Switch dès la semaine prochaine

Sorti sur PC en tout début d’année, Buissons, le projet mené par Géraud Zucchini (autrement connu sous le pseudo Doc Geraud sur YouTube) et Antoine Druaux à la musique, nous proposait un jeu de cache-cache en 2D pas comme les autres, réservant de bonnes doses de fous rires entre amis. Etant un jeu très convivial, son arrivée sur Switch semblait couler de source, et il sera très bientôt possible de s’y essayer sur la console de Nintendo.

Cache-cache sur Switch

Buissons sera donc disponible sur Switch via le Nintendo eShop dès la semaine prochaine, le jeudi 19 août pour être plus précis.

Pour rappel, Buissons est un jeu de cache-cache qui peut être joué jusqu’à 4 participants en local ou en ligne, et où les joueuses et joueurs incarnent ici des buissons et doivent se fondre dans le décor, tout en dénichant les autres. Le tout se pimente lorsque le chasseur contrôlé par l’IA rentre en jeu, prêt à tirer sur tout ce qui bouge, ainsi que lorsque les éléments de la nature se déchaînent.