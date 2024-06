Limited Run Games annonce l’arrivée de Tomba! 2 en 2025 sur PC, PS5, PS4 et Switch

Vous êtes peut-être au courant, Tomba! revient sur PC, Switch et les consoles PlayStation à partir du mois d’août, grâce à Limited Run Games et son Carbon Engine. L’éditeur/développeur décide de poursuivre sur sa lancée et annonce travailler sur un remaster de la suite, Tomba! 2: The Evil Swine Return. Toujours sur les mêmes plateformes, et toujours en boudant la Xbox, le héros aux cheveux roses compte donc accomplir pleinement son comeback.