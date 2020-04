Borderlands 3 présente son Chaos 2.0 et son event Cartels

Borderlands 3 se mettra à jour ce jeudi pour proposer un nouvel évènement saisonnier et passer son mode Chaos en version 2.0. Voici donc quelques informations sur La revanche des Cartels ainsi que sur la refonte du contenu post-game.

Réorganisation du chaos

Avant de parler du nouveau système, il faut d’abord évoquer ce qui fera probablement le plus plaisir aux joueurs de Borderlands 3. En effet, le réglage du niveau de Chaos pourra se faire directement dans le menu et non plus uniquement sur la borne du Sanctuary-3. Dans les sessions multijoueurs, le niveau sera celui de l’hôte et le matchmaking tentera de mettre en groupe des personnages au niveau de Chaos similaire.

Gearbox promet d’ailleurs un nouveau comportement du mode Chaos. En effet, on pourra reroll les modificateurs comme on le souhaite si ce qu’on n’a ne nous convient pas. Ce qui permet aussi de ne pas perdre ses modificateurs actuels lorsque l’on change de zone ou que l’on quitte le jeu.

Plus de chaos

Pour le reste, le mode Chaos reste cette possibilité d’améliorer l’xp, le loot et l’argent reçus en échange de conditions qui rendent le jeu plus difficile. Les ennemis suivent aussi avec une santé, un bouclier et des dégâts qui dépendent du niveau de Chaos. Et à item équivalent, les statistiques seront améliorées selon le niveau de Chaos qui a permis de l’obtenir.

Il y aura désormais 10 niveaux de Chaos différents qui piocheront parmi 25 modificateurs, classés par difficulté.

Si les modificateurs sont aléatoires, ils répondent tout de même à la logique suivante :

Niveau 1 : un modificateur facile

Niveau 2 : un modificateur facile, un modificateur moyen

Niveau 3 : un modificateur facile, deux modificateurs moyens

Niveau 4 : un modificateur facile, un modificateur difficile

Niveau 5 : un modificateur facile, un modificateur moyen, un modificateur difficile

Niveau 6 : un modificateur facile, deux modificateurs moyens, un modificateur difficile

Niveau 7 : un modificateur facile, deux modificateurs difficiles

Niveau 8 : un modificateur facile, un modificateur très difficile

Niveau 9 : un modificateur facile, un modificateur moyen, un modificateur très difficile

Niveau 10 : un modificateur facile, un modificateur moyen, un modificateur difficile, un modificateur très difficile

Pour vous donner un ordre d’idée le modificateur « Le sol est de la lave » qui vous inflige des dégâts dès que vous n’êtes pas en mouvement est dans la catégorie moyenne. Et Drone Ranger, qui fait apparaître des drones de soin pour les ennemis est dans la catégorie difficile. A partir du niveau 6, certains boss pourront vous faire obtenir de nouvelles armes légendaires.

Better Call Maurice

Passons à La revanche des Cartels, le nouvel évènement saisonnier de Borderlands 3 qui occupera les joueurs du 23 avril au 4 juin. Maurice le saurien a eu la mauvaise idée de s’allier avec Joey Ultraviolet, chef du Cartel de l’Eridium. Il faudra donc l’aider en affrontant le Cartel un peu partout dans l’univers, comme dans les précédents events, pour avoir accès à la nouvelle zone : la Villa Ultraviolet.

Ici, vous attendra l’un des trois gangs affiliés à Joey. On retrouve les CryptoSec, Burnt Ends ou les Purpatrators, chacun ayant son style d’ennemi mais aussi son sous-boss et son loot. Terminer l’instance permettra de changer le gang qui l’occupera la dernière fois.

Tout cela pour obtenir de nouvelles armes légendaires et des pièces d’Élus mais aussi accomplir les défis pour débloquer de nouveaux éléments cosmétiques :

3 défis : Skin de système ÉCHO « Graphisme VECH-tor »

6 défis : Pendentif d’arme « Baroudeur rétro »

10 défis : Décoration de chambre « Firewall encadré »

14 défis : Tête de Chasseur de l’Arche « SAV de Pandore »

18 défis : Skin de Chasseur de l’Arche « Mort par filigrane »

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez notamment aussi consulter notre critique du jeu ou celle du dernier DLC Flingues, Amour et Tentacules.