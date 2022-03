Tiny Tina’s Wonderlands, où le trouver au meilleur prix ?

La saga Borderlands s’offre cette semaine un nouveau spin-off avec Tiny Tina’s Wonderlands, s’inspirant du fameux DLC Tiny Tina et la Forteresse du Dragon de Borderlands 2. Avec sa dimension RPG plus développée qu’à l’accoutumée et l’humour si caractéristique de la saga, sans compter ses guests de qualité pour le doublage en version originale, le titre fait de nombreux curieux chez les fans de la licence Borderlands. Voici donc où trouver Tiny Tina’s Wonderlands au meilleur prix.

Où trouver Tiny Tina’s Wonderlands au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Tiny Tina’s Wonderlands est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pourrez retrouver notre test très prochainement.