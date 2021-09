Tales of Arise, où le trouver au meilleur prix ?

Après cinq ans de pause, la licence Tales of revient avec l’un des épisodes les plus ambitieux de son histoire, Tales of Arise. Les fans de JRPG attendent ce retour avec impatience, et pour celles et ceux qui n’ont pas déjà craqué pour la version collector, voici où trouver Tales of Arise au meilleur prix.

Où trouver Tales of Arise à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Tales of Arise est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Plusieurs versions du jeu sont disponibles, mais les versions collectors sont aujourd’hui difficiles à trouver. Pour l’édition simple, vous trouverez ici les versions consoles affichées au meilleur prix. Vous pouvez aussi retrouver les versions PS4 et PS5 du jeu qui sont affichées à 50,50 € et 55,30 € chez Amazon.

 

 

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à notre aperçu.