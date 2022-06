OPPO Find X5 : Le smartphone haut de gamme Oppo est déjà en promotion à -300 €

Pas besoin d’attendre les soldes lorsque l’on veut mettre la main sur smartphone de qualité. Les constructeurs multiplient les offres toutes les semaines pour se démarquer de leurs concurrents, comme le Google Pixel 6 5G qui a récemment eu droit à une offre des plus intéressantes. C’est maintenant au tour de la marque OPPO de faire baisser le prix de l’un de ses smartphones les plus récents et les plus puissants, à savoir le OPPO Find X5.

Où trouver le OPPO Find X5 au meilleur prix ?

La marque OPPO n’est pas encore très populaire auprès du grand public, mais elle a pourtant des arguments à revendre, avec des smartphones de plus en plus qualitatifs, pour des prix qui restent malgré tout raisonnables.

Le OPPO Find X5 est cependant un smartphone très haut de gamme, qui embarque des composants de qualité et qui fait preuve de performances remarquables (Qualcomm Snapdragon 888, 8Go de RAM, 256 Go de mémoire), c’est pourquoi il est normalement vendu au prix de 999 €.

Cependant, il est possible de mettre la main sur ce smartphone pour 799 € seulement chez Boulanger. Une offre qui est déjà extrêmement intéressante, mais ce n’est pas la meilleure.

Le OPPO Find X5 peut-être acheté à 699 € avec la reprise de votre ancien appareil, ce qui rend le rapport qualité/prix assez imbattable.

Rajoutez à cela 100 € remboursés si vous achetez un accessoire OPPO en plus du smartphone, et vous avez là l’une des meilleures offres actuelles du marché.