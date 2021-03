Monster Hunter Rise, où le trouver au meilleur prix ?

Plus de trois ans après Monster Hunter World, qui est à ce jour le plus gros succès de tous les temps chez Capcom, Monster Hunter Rise déboule sur la Switch et compte bien confirmer le virage effectué par le précédent opus, avec encore plus d’accessibilité tout en oubliant pas ses racines. Si le titre vous tente déjà, voici où trouver Monster Hunter Rise au meilleur prix.

Où trouver Monster Hunter Rise à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Monster Hunter Rise est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut donc voir que c’est pour l’instant Auchan qui est le moins cher, avec une remise qui sera disponible jusqu’au 5 avril 2021, mais il est aussi au même prix sur Amazon, à savoir 44,99€ :

Il faut aussi noter que la Fnac offre un steelbook (dans la limite des stocks) pour tout achat du jeu. N’oubliez pas que notre concours permettant de gagner une Nintendo Switch Monster Hunter Rise et une figurine Rathalos est toujours en cours.

Monster Hunter Rise est disponible sur Nintendo Switch.