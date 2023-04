Dead Island 2, où le trouver au meilleur prix ?

On a encore du mal à y croire mais c’est pourtant vrai : Dead Island 2 sortira cette semaine. Presque dix ans après sa première bande-annonce désormais emblématique, le jeu a finalement trouvé le bon chemin à suivre et arrivera dans quelques jours sur PC et les consoles PlayStation et Xbox. Après l’avoir attendu autant de temps, il serait dommage de perdre un jour de plus et nombreux sont celles et ceux qui veulent acheter dès maintenant leur exemplaire pour y jouer rapidement. Voici donc où trouver Dead Island 2 au meilleur prix.