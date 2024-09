Black Myth Wukong : Le retard de la version Xbox n’est pas causé par des « limitations de plateforme » selon Microsoft

Le problème ne viendrait pas de la Xbox

Lorsque Microsoft était questionné sur le sujet de la version Xbox de Black Myth Wukong, il se contentait d’un message tout préparé qui déclarait que le constructeur avait hâte de pouvoir proposer le jeu sur Xbox Series, et qu’il ne pouvait rien commenter de plus, surtout pas la question d’une exclusivité ou non d’un concurrent. Le journaliste Paul Tassi de Forbes a malgré tout insisté pour avoir plus de détails et un nouveau communiqué de la part de Microsoft. Celui-ci débute de la même manière que les précédents, à ceci près qu’il se termine par une précision de taille :

« Comme nous l’avons déjà dit, nous sommes ravis du lancement de Black Myth Wukong sur Xbox Series X|S et travaillons avec Game Science pour proposer le jeu sur nos plateformes. Nous préférons ne pas commenter les accords conclus par nos partenaires avec d’autres détenteurs de plateformes, mais nous pouvons confirmer que le retard n’est pas dû aux limitations de la plateforme Xbox qui nous ont été signalées. »

Microsoft indique donc que contrairement à ce que Game Science a indiqué au départ, ce ne serait pas la Xbox même en tant que console qui semble poser problème ici. Le constructeur écarte donc la théorie concernant la version Xbox Series S qui poserait problème, comme cela peut parfois être le cas sur d’autres productions. On pourra aussi jouer sur les mots en pensant que certes, la Xbox Series en tant que telle n’est pas un souci mais que Game Science a simplement du mal à développer une version qui tienne la route (en tant que jeune studio, ça se tient), mais le communiqué serait tourné d’une autre manière si c’était bien le cas.

Eurogamer vient ajouter son grain de sel en affirmant avoir entendu de son côté la même chose qu’IGN, Forbes et d’autres concernant une exclusivité partielle du jeu sur PS5, qui n’inclurait pas toute la partie marketing. Mais en dehors de la presse, c’est surtout le commentaire de Microsoft qui soulève beaucoup de questions, dont les réponses se font attendre.