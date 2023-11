PS5, Switch, Xbox… Toutes les consoles à prix cassé pour le Black Friday !

Dans cet article, on vous résume toutes les offres du Black Friday à avoir sur les récentes consoles. Que ce soit la Nintendo Switch, la PlayStation 5 ou la Xbox Series, on vous centralise tous les bons plans du moment, avec les packs incontournables et que l’on vous recommande chaudement. La liste est non exhaustive et d’autres réductions sont parfois en cours sur ces consoles mais on vous liste avant tout les offres les plus avantageuses et où vous pourrez réaliser le plus d’économies.

Switch Black Friday 2023

Switch OLED Mario Kart 8 Deluxe

C’est indéniablement LA meilleure offre Black Friday pour la Switch : le récent pack avec la Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe est vendu à seulement 319.99€ au lieu des 379.99€ affichés. Mieux, chez Leclerc, elle est actuellement à 310€. Un bon plan d’exception puisque le pack vient tout juste d’être commercialisé. Autrement dit, vous avez ici plus de 60€ de réduction sur un produit qui vient d’atterrir sur le marché.

Ne cherchez pas, on ne fera pas mieux. Si vous souhaitez acquérir une console Nintendo pour les fêtes de fin d’année, c’est CE pack que l’on vous recommande : on y retrouve donc la Switch OLED, dernier modèle en date, accompagné d’un code de téléchargement pour Mario Kart 8 Deluxe, le jeu de course pour toute la famille qui est un incontournable pour la machine.

Switch Lite

Cependant, si vous avez un budget plus serré ou que vous préférez un format plus petit pour la console de Nintendo, sachez que certains coloris de la Switch Lite sont également en promotion pour ce Black Friday. Habituellement vendue à 229.99€, la Switch Lite édition Animal Crossing est actuellement à 199.99€. Elle porte les couleurs du jeu mais offre également un code de téléchargement pour Animal Crossing New Horizons, un excellent jeu de simulation de vie. Autant vous dire que c’est une bonne alternative à la OLED plus haut.

PS5 Black Friday 2023

PS5 Slim

Ce n’est pas vraiment un bon plan, mais le lancement de la PS5 Slim s’inscrit tout de même dans un contexte de Black Friday : Sony vient de l’annoncer, le nouveau modèle de la PlayStation 5, que l’on surnomme « Slim » pour sa plus petite taille, sort officiellement ce vendredi 24 novembre en France. Celle-ci n’apporte pas d’amélioration technique mais elle se veut plus petite, moins lourde et avec du stockage.

Elle est vendue à 549.99€ pour le modèle standard avec lecteur de disque et à 449.99€ pour l’édition digitale. En somme, elle viendra remplacer le premier modèle « FAT » sorti en 2020. Vous la retrouverez sur Amazon pour une livraison très rapidement dans ses deux versions. La Fnac propose de récupérer 10% en cagnotte pour l’achat de ce nouveau modèle et d’un accessoire/jeu.

Packs PS5 pas cher

La PS5 a aussi profité de belles offres pour le Black Friday. Habituellement vendue au tarif de 549.99€, elle a baissé ses prix quelques jours avant le lancement des Black Friday, en passant à 429.99€. Oui, historiquement son meilleur prix mais malheureusement, les offres se sont rarifiées. Ils font donc se tourner vers les packs PS5 + jeu pour y trouver les meilleures offres du moment.

On retrouve ainsi plusieurs packs qui sont tous listés à 499.99€. Autrement dit, une remise d’une bonne centaine d’euros, où l’on y retrouve la console PS5 accompagnée d’un jeu récent. Quatre packs sont actuellement disponibles en promotion, à savoir celui avec Marvel’s Spider-Man 2, celui avec God of War Ragnarok, celui avec Final Fantasy XVI et enfin, celui avec Call of Duty Modern Warfare III.

Xbox Series Black Friday 2023

Series X, la puissance

La Xbox Series X ne se prive pas non plus : de 549€ initialement, elle passe à 409€ chez la plupart des revendeurs. Mieux, elle est possible de la trouver à seulement 395€ sur Amazon ! C’est actuellement la meilleure offre en cours, permettant de faire une grosse économie. Autant vous dire qu’il serait dommage de passer à côté.

Series S, la numérique abordable

N’oublions pas le modèle Xbox Series S, qui lui aussi profite d’une remise. Habituellement listé à 299€, celle-ci passe à seulement 229€. Si elle moins puissante et sans lecteur de disque, la Xbox Series S n’en reste pas moins une console nouvelle génération qui a de très belles qualités, à commencer par son prix, bien sûr. Couplé au Xbox Game Pass et si vous n’avez pas de TV 4K, c’est sans doute la meilleure option sans se ruiner.

ASUS Rog Ally, PSVR2… les autres consoles

Asus ROG Ally Z1

Autant faire un tour complet des offres sur les consoles : moins populaire que les trois constructeurs légendaires plus haut, la Asus ROG Ally Z1 n’en reste pas moins une console très récente. Sortie il y a quelques semaines seulement, la console portable est affichée à 499€ seulement, ce qui fait une remise de 200€ par rapport à son prix de lancement de 699.99€. Rappelons qu’il s’agit d’une alternative au Steam Deck, permettant de jouer à des jeux PC un peu partout où vous le souhaitez. L’offre est limitée jusqu’à lundi.

PlayStation VR2 Black Friday 2023

Est-ce qu’il existe une offre pour le PlayStation VR2 en ce Black Friday 2023 ? Eh bien, malheureusement, non. Il aurait été injuste de ne pas l’évoquer ici, ne serait-ce que pour répondre à la question. Après tout, nombreux sont ceux qui attendaient la fin d’année pour éventuellement craquer sur le dernier casque de réalité virtuelle de Sony en espérant une petite baisse de prix. Que nenni. On notera tout de même quelques promotions sur le PlayStation Store sur des jeux VR à l’occasion du Black Friday, tels que Marvel’s Iron Man VR, Astrobot, Arizona Sunshine…

Meta Quest 2

Pour un casque en promotion, il faut se tourner vers le Meta Quest 2. Le casque de réalité virtuelle est passé sous la barre des 300€ avec une remise intéressante sur sa version 128 Go. Mieux, sur Amazon, il y a une offre supplémentaire avec 50€ remboursés en bon d’achat. Si vous voulez essayer la VR sans dépenser trop, c’est l’occasion. Une bonne porte d’entrée avant de se tourner vers un Meta Quest 3 par exemple.