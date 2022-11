Black Friday : FIFA 23 passe déjà sous la barre des 50 €

Le Black Friday, ou plutôt la Black Friday Week, nous a déjà réservé son lot de belles promotions ces derniers jours, que ce soit pour les produits high-tech ou pour les jeux du moment. S’il ne faut pas s’attendre à énormément de prix cassés sur les jeux sortis durant ces deux ou trois derniers mois, il y a tout de même quelques offres intéressantes à prendre en compte si vous souhaitez faire vos achats de Noël. Comme avec FIFA 23, dont le prix est désormais un peu plus accessible que par le passé.

Où trouver FIFA 23 au meilleur prix ?

FIFA 23 marque un tournant pour la série, puisqu’il s’agit du tout dernier jeu FIFA développé par Electronic Arts. Une histoire de plusieurs dizaine d’années prend fin avec cet opus, mais l’éditeur a tout de même livré un épisode complet, qui aurait pu mieux faire, mais qui satisfera tous les fans de foot en l’absence de vraie concurrence dans le domaine des jeux premium. Et avec la Coupe du Monde qui vient de commencer, on imagine que le titre fera un véritable carton pour les fêtes de fin d’année.

Si vous le recherchez pour vous, ou simplement pour l’offrir à un proche, c’est le moment ou jamais puisque pendant cette Black Friday Week, il est possible de trouver FIFA 23 à seulement 45 €. On monte à 49,99 € pour les versions PS5 et Xbox, mais c’est toujours quelques euros d’économisés par rapport au prix standard.

FIFA 23 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.