Biomutant : Un RPG surprenant ou pétard mouillé ? Test en vidéo

Attendu depuis son annonce il y a plus de 3 ans, Biomutant est un RPG qui a rehaussé ses ambitions au fur et à mesure de son développement. Chapeauté par un studio d’une vingtaine de personnes seulement, le titre se présente comme un jeu AA en monde ouvert. Pas dénué de défauts certes, qui sont d’ailleurs assez présents, le titre nous propose tout de même un monde riche à explorer avec de nombreuses bonnes idées.

Si vous n’aviez pas encore lu notre test et que vous hésitez à le prendre, dans ce cas, notre avis en vidéo devrait vous combler. On vous présente le jeu et l’on revient sur ses forces et faiblesses. Rappelons que Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One et que notre soluce complète est déjà en ligne.