La magie est très puissante dans Elden Ring, mais elle l’est encore plus quand on possède un bon bâton. C’est le cas du Bâton météorique, qui booste bien votre niveau d’Intelligence et qui est donc l’un des meilleurs bâton à posséder en début de partie, d’autant plus qu’il est possible de mettre la main sur lui très facilement et très rapidement dans l’aventure. Voici où trouver le bâton météorique dans Elden Ring.

Où trouver le bâton météorique ?

Emplacement : Ruines de la rue des sages

Pour le trouver, rendez-vous tout d’abord en Caelid, dans la zone du lac putréfié. Vous y trouverez les Ruines de la rue des sages, accessibles en y galopant avec l’aide de Torrent pour éviter la putréfaction à vos pieds.

Dans ces ruines, vous verrez alors une structure en pierre avec un cadavre posé sur le restant d’une fenêtre. Approchez vous de lui afin d’obtenir le Bâton météorique.

