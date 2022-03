Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Bâton d’éclat d’Azur, obtenable dans l’Academie en partant du site de grâce Salon de débat.

Où trouver l’arme Bâton d’éclat d’Azur ?

Emplacement : Académie Raya Lucaria à partir du site de grâce Salon de débat

Pour obtenir cette arme, partez du site de grâce de l’Academie. Prenez la porte pour vous diriger vers la cour et allez vers la gauche là où un amas de terre vous permet de rejoindre l’étage. Continuez de grimper les marches et dirigez vous vers la gauche puis sautez par-dessus la rembarde. Suivez-le chemin qui vous demandera encore une fois de sauter par-dessus une rembarde pour rejoindre les toits.

Deux ennemis pantins seront aux aguets, tuez-les pour emprunter l’échelle et ensuite faire face à un pont. Trois pantins aviaires et un mage occupent ce dernier. Continuez tout droit, et faites le tour du bâtiment pour encore une fois sauter et vous aventurer sur les toitures. Au premier pantin que vous croisez, au niveau de la toiture qui fait la liaison entre plusieurs bâtiments, regardez à son niveau en direction du bas pour poursuivre votre chemin. Arrivé à une tour imposante où deux pantins mènent la garde, vous pouvez rentrer par les lucarnes de celle-ci afin de vous aventurer sur la charpente.

Laissez-vous tomber à l’étage en n’oubliant pas de récupérer la deuxième Clé de pierre d’éclat de l’Académie, disponible sur un des lustres du bâtiment. Une fois à l’étage de la cathédrale, parcourez ce dernier jusqu’à apercevoir un long couloir gardé par un unique soldat. Celui-ci est assez coriace donc méfiez-vous. Ce personnage vaincu, il ne vous reste plus qu’à traverser le couloir pour rentrer en possession du Bâton d’éclat d’Azur. Une arme avec un très bon scaling sur l’Intelligence, mais une demande de 52 dans cette statistique pour être utilisable.

