Base One : La simulation de station spatiale s’annonce sur PC et consoles

Pour sa toute première production, le studio PixFroze nous annonce Base One. Cette simulation de station spatiale s’offre qui plus est un premier trailer qui donne furieusement envie.

Un trailer prometteur et une date approximative pour Base One

Et dans cette première vidéo d’annonce, Base One nous montre énormément de mécaniques de gameplay. De son aspect RPG en passant par la construction pure et dure de votre station spatiale au fin fond de l’espace, ou la confection de nouvelles technologies essentielles à la survie de votre équipage, le titre semble en avoir sous le capot en plus d’être particulièrement poussé.

Qui plus est, le titre nous promet de pouvoir gérer notre équipage et leurs besoins, mais aussi les attaques extérieures d’aliens voire d’astéroïdes dangereux pour votre station. Une campagne narrative sera aussi de la partie et prendra place dans un délire drame sociopolitique.

Clairement, Base One s’annonce très prometteur et nous ferait presque penser à Surviving Mars pour l’aspect gestion et simulation. Sauf qu’ici, Base One prend place directement dans l’espace.

En ce qui concerne sa date de sortie, notez que Base One sortira pour ce second trimestre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Comme toujours, vous pouvez si vous le désirez ajouter le titre dans votre liste de souhaits Steam.