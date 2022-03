Base One

Base One est un jeu de gestion et de stratégie développé par Pixfroze et co-édité par Blowfish Studios et Gamera Game. Suite à un événement provoquant la destruction de la lune et l'apparition de plusieurs catastrophes naturelles, le joueur ou la joueuse est chargé(e) par l'Earth Global Union de diriger la Solution, un programme d'exploration spatial dont la mission principale est d'explorer un trou de ver à la recherche d'une nouvelle planète.