Banner of the Maid : Une sortie console à venir

Après sa bonne réception sur Steam, le RPG-Tactique Banner of the Maid revient pour une sortie consoles. En effet, l’éditeur CE-Asia et l’équipe de développeurs d’Azure Flame Studio ont annoncé que le titre sortirait bientôt sur consoles.

Direction la France et sa révolution

D’abord sorti sur PC en Chine en mai 2019, le jeu (qui peut faire penser à Fire Emblem sur plusieurs aspects) est arrivé chez nous sur la même plateforme en février 2020. Sa sortie consoles se fera sur PlayStation 4, Xbox One et Switch dans le courant de l’année 2020. Une date précise doit encore être annoncée mais l’officialisation est bien là, avec une sortie occidentale prévue également.

Pour rappel, Banner of the Maid propose de plonger dans une version alternative de la Révolution Française, à laquelle sont attachés des éléments de fantaisie. Le joueur y incarne Pauline Bonaparte, une officier brillante, également servante à la cour. Sa participation aux divers événements présents dans le jeu pourrait bien faire pencher la balance.

Voici les caractéristiques principales du titre :

Une intrigue politique et militaire dans une version alternative de la Révolution Française;

Des combats au tour par tour, avec des environnements dynamiques;

La possibilité de participer aux intrigues politiques parisiennes;

La possibilité de nouer de nouveaux contacts politiques et d’obtenir des fonds et matériaux grâce à diverses quêtes et challenges;

Plus de 30 personnages jouables, avec leurs propres histoires et compétences;

Gestion des relations avec vos alliés afin de les rendre plus puissants et d’en apprendre plus sur eux.

Pour rappel, le titre débarquera sur consoles courant de l’année mais est déjà disponible sur PC via Steam.