Bandai Namco veut renforcer son contrôle qualité

Ce dernier bilan financier nous permet de voir qu’à la manière d’un Embracer, Bandai Namco a fait le ménage concernant ses projets en préparation. L’éditeur indique lors d’une séance de questions-réponses que plusieurs jeux en développement ont été annulés (5 selon VGC, mais il pourrait s’agir d’une erreur de traduction), sans pour autant préciser lesquels. L’entreprise déclare également qu’elle va désormais renforcer son contrôle qualité, ce qui n’est pas une mauvaise chose lorsque l’on voit qu’il est capable de sortir des titres très perfectibles (pour être poli) comme le dernier jeu Jujutsu Kaisen.

Malgré le succès relatif d’Armored Core 6 et celui de Tekken 8, Bandai Namco devrait donc terminer cette année fiscale avec un bilan très mitigé. La faute revient aussi à Blue Protocol, le MMO phare du groupe qui a été lancé au Japon il y a quelques temps en attendant sa version occidentale. Les résultats du jeu se montrent très inférieurs aux attentes et le titre ne semble pas vraiment séduire pour le moment, ce qui n’est pas de très bon augure pour son lancement chez nous. Avec le soutien d’Amazon pour la version occidentale, la situation pourrait peut-être s’inverser, mais on imagine que Bandai Namco a quelque peu perdu la confiance qu’il avait envers le jeu.

Nul doute qu’il compte plutôt sur le DLC d’Elden Ring pour se requinquer, même si celui-ci n’a été nommé que brièvement en indiquant qu’il ne devrait pas sortir tout de suite. Oubliez donc une potentielle sortie surprise pour l’anniversaire du jeu en fin de mois.