Baldur’s Gate: Dark Alliance II fera lui aussi son retour sur les consoles modernes et sur PC dès cet été

Tandis que l’on patiente jusqu’à 2023 pour découvrir la version finale de Baldur’s Gate III, Black Isle Studios et Interplay Entertainment comptent bien surfer sur notre nostalgie. Après la ressortie de Baldur’s Gate: Dark Alliance premier du nom sur les consoles actuelles il y a de cela un an, c’est au tour de sa suite, Baldur’s Gate: Dark Alliance II, d’effectuer son retour avec une nouvelle version, comme cela avait déjà été annoncé un peu plus tôt dans l’année.

Le hack’n slash culte revient avec un remaster

Baldur’s Gate: Dark Alliance II était initialement sorti sur PlayStation 2 et sur la première Xbox il y a de cela 18 ans, en janvier 2004 (et oui, on est vieux). Cet épisode revient donc sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch avec une version upgradée pour mieux convenir aux standards de notre époque.

On retrouvera donc quelques améliorations visuelles, avec de la 4K pour les plateformes qui peuvent l’afficher (même si ce n’est pas très visible sur ce trailer), tandis que le mode de jeu coopératif en local sera aussi présent.

Aucune date précise n’a été annoncée pour le moment concernant ce simili remaster, mais il devrait sortir dans le courant de l’été.