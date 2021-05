Baldur’s Gate: Dark Alliance est de retour sur PC, PS4, Xbox One, Switch et mobiles

Les moins jeunes d’entre nous s’en souviennent peut-être, Baldur’s Gate: Dark Alliance (à ne pas confondra avec le prochain Dungeons & Dragons: Dark Alliance) avait fait les beaux jours de la PS2 lors de sa sortie en 2001, avant d’avoir droit à une version Xbox et GameCube l’année suivante. Bonne nouvelle pour les nostalgiques, puisque le titre revient sur nos consoles et PC, ainsi que sur mobiles.

Une version compatible 4K

Cette nouvelle version ne change pas grand chose par rapport au jeu d’origine, si ce n’est qu’elle sera compatible 4K avec la Xbox One X et la PS4 Pro. En dehors de cela, il faut plus ou moins s’attendre au même jeu qu’à l’époque, ce qui se voit aisément sur les images de ce premier trailer.

Baldur’s Gate: Dark Alliance est disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One et Switch, tandis que les versions PC et mobiles arriveront plus tard en 2021.