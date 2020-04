Streets of Rage 4, que vaut le retour de la franchise ? Notre avis vidéo

Après vous avoir proposé une présentation de Temtem ou encore Giraffe and Annika, notre chronique Indie Story s’arrête sur une production majeure de ce début d’année : Streets of Rage 4. Chapeauté par plusieurs studios indépendants français, ce nouvel épisode signe le retour de la célèbre franchise de beat them all.

Tout en respectant l’essence de la saga, ce Streets of Rage 4 arrive avec de solides arguments pour plaire aux amateurs du genre. En apportant un peu de modernité mais surtout, en gardant les qualités de son patrimoine, on peut le dire, la légende est de retour.

On vous en parle dans ce nouvel épisode d’Indie Story, qui, on le rappelle, est une chronique centrée sur les jeux indépendants, chaque mercredi à 18 heures. Quant à Streets of Rage 4, il sort sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch ce 30 avril 2020.