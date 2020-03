Que vaut Ori and the Will of the Wisps, récemment sorti sur PC et Xbox One ? C’est ce que l’on va essayer de vous expliquer dans cette vidéo où l’on vous donne notre avis avec du gameplay maison, parfait pour compléter le test écrit.

Sorti en début de mois, Ori and the Will of the Wisps est, évidemment, une très belle aventure. En solidifiant les magnifiques bases de Ori and the Blind Forest, le studio arrive à nous proposer une expérience unique et sublime qui ravira les amateurs du genre. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi consulter notre guide complet de Ori and the Will of the Wisps.