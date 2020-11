Assassin’s Creed Valhalla, l’épisode le plus brutal ? Notre avis vidéo

Deux ans après un Assassin’s Creed Odyssey salué par la critique et les joueurs, la série revient avec un opus centré sur les Vikings avec Assassin’s Creed Valhalla. Plus violent, plus ouvert mais aussi mieux maitrisé avec des mécaniques de RPG plus digestes, cet épisode a tout d’un immanquable pour les fans de la série, en dépit des défauts habituels comme des bugs à outrance et une histoire assez convenue. On fait le point sur tout ce qu’il faut retenir de cet épisode en vidéo, après vous avoir donné notre verdict à l’écrit dans notre test.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible dès demain sur PC, Stadia, Xbox One et Xbox Series, puis le 19 novembre sur PS5. Pour tout savoir sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre article sur la durée de vie du jeu, ainsi que notre guide complet.