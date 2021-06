Avec Anna Morphoz, Asus ROG lance son premier manga dédié au streaming

Cela fait déjà plusieurs années que Republic of Gamers, la branche gaming d’Asus, est bien implanté dans le paysage vidéoludique. Le fabricant réputé pour ses ordinateurs, écrans et accessoires dédiés aux joueuses et joueurs, se lance dans un nouveau défi : Anna Morphoz, un manga consacré à l’univers du streaming. Une approche qui rappelle un peu Epic Lanes qui voulait démocratiser l’eSport.

Jusqu’à où iriez-vous pour votre passion ?

Cette œuvre s’inspire des codes du shônen et nous propose de suivre Anna, une adolescente de 16 ans qui peine à trouver sa voie. Elle qui rêve de devenir célèbre, n’a pas réussi à percer en s’essayant aux contenus food, fitness ou encore beauté. Cependant, initiée très jeune par son frère, Anna a un don pour le jeu vidéo : elle va ainsi se lancer dans une carrière pour devenir la plus grande streameuse gaming du monde. Malgré qu’elle soit intelligente et sincère, Anna manque de confiance en elle et en tant que fille, elle n’a jamais osé se lancer. Un rêve ambitieux qui sera retranscrit dans un récit de 13 chapitres.

Une problématique mise en avant

Asus en profite pour rappeler que pourtant, il y a 47% de joueurs réguliers qui sont des femmes en France selon une étude du SELL en novembre 2020. En mars dernier, le SELL publiait d’ailleurs une autre étude qui montrait que la gente féminine représentait désormais 51% des personnes qui jouent au jeu vidéo.

Malgré ce constat, la place de la femme dans le jeu vidéo n’est pas toujours très facile, dans un milieu qui certes, évolue positivement depuis quelques années, mais reste malheureusement encore très machiste. Anna Morphoz n’hésite pas à utiliser cette thématique comme trame de fond pour sensibiliser les lectrices et lecteurs et mettre en avant un problème actuel dans le milieu.

Les premiers chapitres accessibles gratuitement

En collaboration avec la Fnac, il est évident que le manga a une approche commerciale sous fond de campagne promotionnelle pour Asus. Nous avons pu lire les premiers chapitres et Anna Morphoz propose une approche très classique du sujet et malgré des bases réussies et de jolis visuels, il n’arrive pas à disposer d’une identité suffisamment marquée pour nous accrocher.

Cependant, il a le mérite d’aborder une thématique importante mais surtout, de proposer ces premiers chapitres gratuitement. On ne peut donc que vous inciter à faire un tour sur le site officiel pour découvrir les 6 premiers chapitres, accessibles dès maintenant et pourquoi pas attendre la suite si l’intrigue vous intéresse. Les prochains chapitres seront diffusés régulièrement avant d’arriver au final, qui lui, arrivera début juillet.