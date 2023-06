Attack on Titan VR: Unbreakable est repoussé à cet hiver mais a droit à un premier trailer renversant

De quoi retourner l’estomac

On pensait qu’il sortirait au printemps, mais Attack on Titan VR: Unbreakable n’avait plus vraiment donné de nouvelles ces derniers mois, laissant penser que son report était inévitable. Il a été confirmé à l’occasion du Meta Quest Gaming Showcase, puisqu’il est maintenant prévu pour cet hiver, sans date précise à nous offrir.

Mais pour se faire pardonner de ce retard, le studio UNIVRS (qui est derrière le jeu Little Witch Academia: VR Broom Racing) a publié un premier trailer pour le jeu. Attention tout de même, il s’agit d’un « concept trailer », qui ne représente pas à proprement parler l’expérience en jeu, mais bien ce qui est visé par le studio.

Ces images montrent ce à quoi on est en droit d’attendre d’un jeu VR sur L’Attaque des Titans, ni plus ni moins, et si on a l’impression qu’il faudra avoir le coeur bien accroché pour éviter les reflux, le studio nous promet que sa technologie anti-motion sickness garantira le confort de jeu. Pour rappel, le jeu sera jouable aussi bien en solo qu’en coopération à deux.

Attack on Titan VR: Unbreakable sera disponible sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro.