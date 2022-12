Accueil » Actualités » Attack on Titan VR: Unbreakable annoncé, un jeu d’action et de chasse sur Meta Quest 2

Après plusieurs adaptations proposées sur consoles de salon ou sur mobiles telles que A.O.T. Wings of Freedom, l’univers d’Attack on Titan va cette fois-ci revenir en réalité virtuelle. Les développeurs du studio UNIVRS viennent d’annoncer un jeu d’action et de chasse, appelé Attack on Titan VR: Unbreakable, qui sortira l’année prochaine. Voici les premières informations.

Eren prêt à mettre le casque

Malheureusement, aucune vraie image du jeu, il va falloir se contenter d’un teaser vidéo qui ne dévoile absolument rien en dehors du logo et de quelques intertitres. On sait cependant qu’il est développé par UNIVRS, studio qui a œuvré sur le sympathique Little Witch Academia: VR Broom Racing, une autre adaptation d’anime en réalité virtuelle qui a été plutôt bien reçu par les joueurs et joueuses.

S’il faudra attendre pour avoir de vraies images en jeu, on sait cependant que Attack on Titan VR: Unbreakable prendra la forme d’un jeu d’action et de chasse qui se situe dans l’univers de l’œuvre de Hajima Isayama. Il sera proposé en anglais et en japonais, pour les voix et les sous-titres, et sera jouable aussi bien en solo qu’en coopération jusqu’à deux joueurs. On devra alors voler autour de la ville en utilisant notre équipement de mobilité omnidirectionnel et aller affronter des titans.

Pas encore de date de sortie fixe, mais Attack on Titan VR: Unbreakable est prévu pour le printemps 2023 sur le Meta Quest 2. Aucune autre plateforme n’a été évoquée.